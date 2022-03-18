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18 Mar 2022 - 14:49

Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Çekimlerin iptal edildiği gündeme gelirken; Nisa Bölükbaşı’nın apar topar hastaneye götürüldüğü sosyal medyayı salladı! Dominik adasını ayağa kaldıran bu iddia her şeyi yerle bir etti! Acun Medya’nın başı belaya girdiği konuşulurken; sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…