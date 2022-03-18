- 18 Mar 2022 - 14:49 G: 18 Mar 2022 - 14:54

Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Çekimlerin iptal edildiği gündeme gelirken; Nisa Bölükbaşı’nın apar topar hastaneye götürüldüğü sosyal medyayı salladı! Dominik adasını ayağa kaldıran bu iddia her şeyi yerle bir etti! Acun Medya’nın başı belaya girdiği konuşulurken; sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mert Öcal ve Hikmet Tuğsuz, Acun Medya’yla karşı karşıya gelerek voleybol oyunu oynamışlardı. Kazanan tarafsa Acun Medya olmuştu. Acun Medya’yı tutan herkes ödülden faydalanmıştı. Şimdi ise büyük kıyamet çekimlerin iptal edilmesiyle ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Mar 2022 - 14:49 Ankara- Yaşam

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