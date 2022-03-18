Masterchef Dilara’nın Nikah Şahidi Ortaya Çıktı! Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Dedi, 3 Kez Boşanmış Kişiyle… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Dilara Başaran, gündeme evlilik iddialarıyla geliyor. Masterchef yarışmasında sık sık Sergen Özen’le anılan Dilara Başaran, yarışma sonrasında Sergen Özen’le bir ilişki yaşamadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı sallayan bir iddia ise Dilara Başaran’ın evleneceği ve o ismi nikah şahidi yapacağı yönünde olayla patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, akıllarda kalmayı başarmıştı. Kaos ortamlarının isimlerinden biri olan Dilara Başaran, Sergen Özen’le birlikte daha büyük yankı uyandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı evlenecek olması ise hayranlarına büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.