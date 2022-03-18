- 18 Mar 2022 - 15:12 G: 18 Mar 2022 - 15:16

Masterchef Dilara’nın Nikah Şahidi Ortaya Çıktı! Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Dedi, 3 Kez Boşanmış Kişiyle… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Dilara Başaran, gündeme evlilik iddialarıyla geliyor. Masterchef yarışmasında sık sık Sergen Özen’le anılan Dilara Başaran, yarışma sonrasında Sergen Özen’le bir ilişki yaşamadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı sallayan bir iddia ise Dilara Başaran’ın evleneceği ve o ismi nikah şahidi yapacağı yönünde olayla patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, akıllarda kalmayı başarmıştı. Kaos ortamlarının isimlerinden biri olan Dilara Başaran, Sergen Özen’le birlikte daha büyük yankı uyandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı evlenecek olması ise hayranlarına büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Mar 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes” mask
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
Masterchef Pelin Zaman Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle… mask
Masterchef Pelin Zaman Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle…
Masterchef Mehmet Şef, Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık” mask
Masterchef Mehmet Şef, Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık”
Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!”
Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!" mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!"
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu... mask
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu...
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor... mask
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor...
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?” mask
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
Seda Sayan Kahrolacak, Yıkılacak! Müstakbel Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki… Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer… mask
Seda Sayan Kahrolacak, Yıkılacak! Müstakbel Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki… Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Yazıklar Olsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Yazıklar Olsun”
Zeki Müren Hakkında Şok Bilgi! Tarihin Seyrini Değiştirmiş; Yarım Kalan Çanakkale Şehitler Abidesi İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Zeki Müren Hakkında Şok Bilgi! Tarihin Seyrini Değiştirmiş; Yarım Kalan Çanakkale Şehitler Abidesi İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
"Geçmiyecek" Diyen Şarkıcı Doğuş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Tarkan İle Yaşları Çok Dikkat Çekti... mask
"Geçmiyecek" Diyen Şarkıcı Doğuş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Tarkan İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti... mask
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Siyah Yırtmaçlı Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Fizik Şov Yaptı; İçler Eridi! “Size Kış Yok Mu?” mask
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Siyah Yırtmaçlı Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Fizik Şov Yaptı; İçler Eridi! “Size Kış Yok Mu?”
Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklamasıyla Gündem… Onu Göremeden Survivor’da Elenmiş! mask
Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklamasıyla Gündem… Onu Göremeden Survivor’da Elenmiş!
Bahar Candan Yolda Tanıştığı Adamla Otele Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri… mask
Bahar Candan Yolda Tanıştığı Adamla Otele Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri…
Survivor Sercan All Star Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Durdu! Instagram Onu Konuşuyor; Son Paylaşımı… “Yok Artık” mask
Survivor Sercan All Star Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Durdu! Instagram Onu Konuşuyor; Son Paylaşımı… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada… mask
Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada…
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ATV’den Yalnız Kurt Kararı! Öyle Sahnelere Yer Verecek Ki, Final Olması Mümkün Değil! Milyonlar Kilitlenecek! mask
ATV’den Yalnız Kurt Kararı! Öyle Sahnelere Yer Verecek Ki, Final Olması Mümkün Değil! Milyonlar Kilitlenecek!
Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
ATV’nin İddialı Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür… mask
ATV’nin İddialı Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür…
Seda Sayan Kahrolacak, Yıkılacak! Müstakbel Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki… Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer… mask
Seda Sayan Kahrolacak, Yıkılacak! Müstakbel Eşi Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki… Hüngür Hüngür Ağlayacak! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status