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18 Mar 2022 - 15:12

Masterchef Dilara’nın Nikah Şahidi Ortaya Çıktı! Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Dedi, 3 Kez Boşanmış Kişiyle… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Dilara Başaran, gündeme evlilik iddialarıyla geliyor. Masterchef yarışmasında sık sık Sergen Özen’le anılan Dilara Başaran, yarışma sonrasında Sergen Özen’le bir ilişki yaşamadığını açıklamıştı. Sosyal medyayı sallayan bir iddia ise Dilara Başaran’ın evleneceği ve o ismi nikah şahidi yapacağı yönünde olayla patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…