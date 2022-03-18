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18 Mar 2022 - 15:37

Alişan ve Buse Varol’un Evliliği Yeniden Mi Bozuldu? Buse Varol’dan Akıl Almayacak Olay! 2 Çocukları Vardı… “Bu Kez Bitti!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol hakkında skandal bir olay koptu! İkilinin yeniden evliliğinin bozulduğuna dair iddialar sosyal medyayı sallarken; Buse Varol’un hamlesi ise akıllara iki çocukları olduğunu getirdi. İşte milyonlarca hayranını derinden üzen Buse Varol ve Alişan hamlesi…