- 18 Mar 2022 - 15:37 G: 18 Mar 2022 - 15:41

Alişan ve Buse Varol’un Evliliği Yeniden Mi Bozuldu? Buse Varol’dan Akıl Almayacak Olay! 2 Çocukları Vardı… “Bu Kez Bitti!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol hakkında skandal bir olay koptu! İkilinin yeniden evliliğinin bozulduğuna dair iddialar sosyal medyayı sallarken; Buse Varol’un hamlesi ise akıllara iki çocukları olduğunu getirdi. İşte milyonlarca hayranını derinden üzen Buse Varol ve Alişan hamlesi…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Yan yana gelmeyen ikilinin boşanacağına dair iddialarsa sosyal medyayı sallamıştı. Alişan ve Buse Varol ise bu iddialara yanıt vermemiş; “Bir gelişme olursa biz zaten sizlere açıklarız” demişti. Kısa bir süre önce el ele görüntülenen Buse Varol ve Alişan’ın ayrılık haberlerini yalanlaması ardından ikilinin yeniden boşanma noktasına dair iddialar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Mar 2022 - 15:37 Ankara- Yaşam

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