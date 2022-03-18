Hande Erçel Kerem Bürsin’i Çatır Çatır Çatlattı! “Ne Kaybettiğine Dön Bak” Dedi; Alev Alev Yaktı! Ayna Pozuyla Yürekleri Deldi Geçti!

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hitap etmeye başlayan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le bir ilişki yaşamaya başlamıştı. İkili Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezonuyla birlikte Maldivler’de soluğu almıştı. Dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Şimdi ise Hande Erçel’den öyle bir paylaşım geldi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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