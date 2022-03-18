Hande Erçel Kerem Bürsin’i Çatır Çatır Çatlattı! “Ne Kaybettiğine Dön Bak” Dedi; Alev Alev Yaktı! Ayna Pozuyla Yürekleri Deldi Geçti!
Son zamanların en çok konuşulan ve en beğenilen isimlerinden birisi kuşkusuz Hande Erçel! Her sözü, her hamlesi olay olan Hande Erçel’in yapmış olduğu son paylaşım ise yürekleri deldi geçti! Ayna pozuyla alev alev yakan Hande Erçel’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’e gönderme yaptığı ve bu pozuyla “Ne kaybettiğine dön bak” mesajını verdiğine dair iddialar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hitap etmeye başlayan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le bir ilişki yaşamaya başlamıştı. İkili Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezonuyla birlikte Maldivler’de soluğu almıştı. Dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Şimdi ise Hande Erçel’den öyle bir paylaşım geldi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.