Acun Ilıcalı Evlenmeye Karar Verdi! Şeyma Subaşı Başını Duvarlara Vuracak; Aldığı Yüzüğün Fiyatı Bile İfşalandı! Ortalık Yıkılıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı iddialara göre evlenmeye karar verdi. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı’nın başını duvarlara vuracağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; Acun Ilıcalı’nın biricik aşkına aldığı yüzüğün fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte ortalığı yıkan skandal iddianın detayları…
İş hayatındaki başarılarıyla adını gündeme duyuran Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yerini alıyor. İlk evliliğini bitirdikten sonra ikinci evliğini yapan Acun Ilıcalı, evli olduğu sıralarda Şeyma Subaşı’yla bir yakınlaşma yaşamıştı. İkilinin boşandığı gün Şeyma Subaşı, yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak “boşandılar” yazmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Şeyma Subaşı’yla da geçtiğimiz yıllarda ayrılan Acun Ilıcalı’nın yeniden bir evlenme sürecine girdiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.