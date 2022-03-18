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18 Mar 2022 - 16:27

Acun Ilıcalı Evlenmeye Karar Verdi! Şeyma Subaşı Başını Duvarlara Vuracak; Aldığı Yüzüğün Fiyatı Bile İfşalandı! Ortalık Yıkılıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı iddialara göre evlenmeye karar verdi. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı’nın başını duvarlara vuracağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; Acun Ilıcalı’nın biricik aşkına aldığı yüzüğün fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte ortalığı yıkan skandal iddianın detayları…