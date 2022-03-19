- 19 Mar 2022 - 00:10 G: 19 Mar 2022 - 00:11

Survivor’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek! Acun Ilıcalı Bile O görüntüleri Bilmiyor...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması yine ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın konseyde başının etini yiyeceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyada sallanmaya başlandı! Konseyde büyük kavganın çıkacağına dair iddialarda yer alırken; All Star’da her şeyin bambaşka olacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında voleybol oyunu oynanmış ve Acun Medya oyunu kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise başrol olarak yer alan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal kavgası şok etmişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 00:10 Ankara- Yaşam

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