Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Başının Eti Yenilecek! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında voleybol oyunu oynanmış ve Acun Medya oyunu kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise başrol olarak yer alan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal kavgası şok etmişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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