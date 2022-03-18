Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Başının Eti Yenilecek! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması yine ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın konseyde başının etini yiyeceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyada sallanmaya başlandı! Konseyde büyük kavganın çıkacağına dair iddialarda yer alırken; All Star’da her şeyin bambaşka olacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında voleybol oyunu oynanmış ve Acun Medya oyunu kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise başrol olarak yer alan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal kavgası şok etmişti. Şimdi ise ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.