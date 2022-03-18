- 18 Mar 2022 - 17:26 G: 18 Mar 2022 - 17:44

Kerem Bürsin’in Takıntısı Ortaya Çıktı! Hande Erçel Bile Bu Kadarını Bilmiyordur; Duyanlar Yıkılıyor! “Zenginin Takıntısı da…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in hayranlarını şok edecek bir gerçek ortaya çıktı! Takıntısın açıklayan Kerem Bürsin’e ise yorumlar gırla gelmeye başladı. Hande Erçel’in bile bu kadarını bilmeyeceği düşünülürken; duyanlar büyük bir yıkıma uğradı. Birçok kişi ise “Zenginin takıntısı da bir başka oluyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Serkan karakteriyle adını duyuran Kerem Bürsin, yıldızını bir kez daha parlatmıştı. Yakışıklığıyla ve duruşuyla kalplerde yerini alan Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı ve aşık olduğu Hande Erçel’le yollarını ayırmaya karar vermişti. Hande Erçel’den sonra birçok isimle anılan Kerem Bürsin’in takıntısını duyanlar ise büyük şoku yaşadı! Meğer Kerem Bürsin…

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18 Mar 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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