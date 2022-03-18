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18 Mar 2022 - 17:26

Kerem Bürsin’in Takıntısı Ortaya Çıktı! Hande Erçel Bile Bu Kadarını Bilmiyordur; Duyanlar Yıkılıyor! “Zenginin Takıntısı da…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in hayranlarını şok edecek bir gerçek ortaya çıktı! Takıntısın açıklayan Kerem Bürsin’e ise yorumlar gırla gelmeye başladı. Hande Erçel’in bile bu kadarını bilmeyeceği düşünülürken; duyanlar büyük bir yıkıma uğradı. Birçok kişi ise “Zenginin takıntısı da bir başka oluyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…