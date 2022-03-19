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19 Mar 2022 - 00:13

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan'a Ok Gibi Sözler! Milyonlar Ayağa Kalktı... Batuhan Ne Yaptı Sana, Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor!

TV8 ekrnalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl yayınlanan All Star sezonunda olan Batuhan Karacakaya hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolu bildiği isimden skandal yorum geldi! Milyonları ayağa kaldıran bu yorum tepkilere neden oldu. Sık sık Batuhan Karacakaya’yı yeren yorumlarda bulunan ismin böyle bir hamlede bulunması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…