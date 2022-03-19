Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan'a Ok Gibi Sözler! Milyonlar Ayağa Kalktı... Batuhan Ne Yaptı Sana, Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor!
TV8 ekrnalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl yayınlanan All Star sezonunda olan Batuhan Karacakaya hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolu bildiği isimden skandal yorum geldi! Milyonları ayağa kaldıran bu yorum tepkilere neden oldu. Sık sık Batuhan Karacakaya’yı yeren yorumlarda bulunan ismin böyle bir hamlede bulunması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde de yer almış olan Batuhan Karacakaya, gönülleri fethetmişti. Binlerce kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olarak yer alan Batuhan Karacakaya hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun yorumda bulunması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.