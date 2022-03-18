- 18 Mar 2022 - 17:57 G: 18 Mar 2022 - 18:14

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Krize Sokan Batuhan Karacakaya Yorumu! Milyonlar Ayağa Kalktı; Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor!

TV8 ekrnalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl yayınlanan All Star sezonunda olan Batuhan Karacakaya hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolu bildiği isimden skandal yorum geldi! Milyonları ayağa kaldıran bu yorum tepkilere neden oldu. Sık sık Batuhan Karacakaya’yı yeren yorumlarda bulunan ismin böyle bir hamlede bulunması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 döneminde de yer almış olan Batuhan Karacakaya, gönülleri fethetmişti. Binlerce kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olarak yer alan Batuhan Karacakaya hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun yorumda bulunması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Mar 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada… mask
Survivor’da Çekimler Komple İptal! Nisa Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Başı Belada…
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya Acun Medya Falan Dinlemedi! Odunlarla Birbirlerine… mask
Survivor’da Yumruk Yumruğa Kavga! Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya Acun Medya Falan Dinlemedi! Odunlarla Birbirlerine…
Acun Ilıcalı Survivor Mert İçin Kararını Verdi! Kanal Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Her Şey Karmakarışık Oldu! “Ya O Ya Ben” Deyince… mask
Acun Ilıcalı Survivor Mert İçin Kararını Verdi! Kanal Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Her Şey Karmakarışık Oldu! “Ya O Ya Ben” Deyince…
Survivor Sercan All Star Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Durdu! Instagram Onu Konuşuyor; Son Paylaşımı… “Yok Artık” mask
Survivor Sercan All Star Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Durdu! Instagram Onu Konuşuyor; Son Paylaşımı… “Yok Artık”
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk” mask
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasında Büyük Maçı Kazanan Takım İfşa Oldu! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya… mask
Survivor Yarışmasında Büyük Maçı Kazanan Takım İfşa Oldu! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya…
Survivor Ogeday Pes Etti, Yarışmadan Ayrılıyor! Rakipleri İlk Sırada, Kendisinin Esması Okunmadı! Puanlar Umurunda Olmadı! mask
Survivor Ogeday Pes Etti, Yarışmadan Ayrılıyor! Rakipleri İlk Sırada, Kendisinin Esması Okunmadı! Puanlar Umurunda Olmadı!
Survivor Nisa Eski Sevgilisi Barışa Ambargo Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Adımı Anmasın” Demişti; Tavrı Sinir Krizi Nedeni Oldu! Barış Murat Yağcı… mask
Survivor Nisa Eski Sevgilisi Barışa Ambargo Koydu! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Adımı Anmasın” Demişti; Tavrı Sinir Krizi Nedeni Oldu! Barış Murat Yağcı…
Survivor’da Büyük Kavga! Barış ve Ogeday Birbirine Girdi... Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Büyük Terbiyesizlik!” Twitter Ayağa Kalktı… mask
Survivor’da Büyük Kavga! Barış ve Ogeday Birbirine Girdi... Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Büyük Terbiyesizlik!” Twitter Ayağa Kalktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan Karacakaya Yorumu! Milyonlar Ayağa Kalktı; Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan Karacakaya Yorumu! Milyonlar Ayağa Kalktı; Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor!
Kerem Bürsin’in Takıntısı Ortaya Çıktı! Hande Erçel Bile Bu Kadarını Bilmiyordur; Duyanlar Yıkılıyor! “Zenginin Takıntısı da…” mask
Kerem Bürsin’in Takıntısı Ortaya Çıktı! Hande Erçel Bile Bu Kadarını Bilmiyordur; Duyanlar Yıkılıyor! “Zenginin Takıntısı da…”
Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Başının Eti Yenilecek! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek! mask
Survivor’da Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı’nın Başının Eti Yenilecek! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek!
Acun Ilıcalı Evlenmeye Karar Verdi! Şeyma Subaşı Başını Duvarlara Vuracak; Aldığı Yüzüğün Fiyatı Bile İfşalandı! Ortalık Yıkılıyor… mask
Acun Ilıcalı Evlenmeye Karar Verdi! Şeyma Subaşı Başını Duvarlara Vuracak; Aldığı Yüzüğün Fiyatı Bile İfşalandı! Ortalık Yıkılıyor…
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Çatır Çatır Çatlattı! “Ne Kaybettiğine Dön Bak” Dedi; Alev Alev Yaktı! Ayna Pozuyla Yürekleri Deldi Geçti! mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Çatır Çatır Çatlattı! “Ne Kaybettiğine Dön Bak” Dedi; Alev Alev Yaktı! Ayna Pozuyla Yürekleri Deldi Geçti!
Alişan ve Buse Varol’un Evliliği Yeniden Mi Bozuldu? Buse Varol’dan Akıl Almayacak Olay! 2 Çocukları Vardı… “Bu Kez Bitti!” mask
Alişan ve Buse Varol’un Evliliği Yeniden Mi Bozuldu? Buse Varol’dan Akıl Almayacak Olay! 2 Çocukları Vardı… “Bu Kez Bitti!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status