Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye Ev Fiyatına Hediye! Asgari Ücretliler Bastı İsyanı! “Yazık Günah” 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hadise, sosyal medyayı salladı! Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye ev fiyatına hediye aldığı gündeme bomba gibi giriş yapınca; asgari ücretliler ise bastı isyanı! Birçok kişi hediye edilenleri görünce “Yazık günah” yorumlarında bulundu. 3 milyon liralık tektaş yüzükten sonra ortalık sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda dünya evine girecekleri bilinen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, hayranlarının gözlerinden kalpleri çıkarıyor. Sessiz sedasız bir nişan töreni yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin nişan görüntülerinin sızdırılmaması adına, törende çalışan herkese sözleşeme imzalattığı; olası bir görüntü ya da ses kaydıyla birlikte yüklü miktarda para ödeyecekleri biliniyordu. Şimdi ise Hadise’ye Mehmet Dinçerler’den gelen hediyeler ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.