Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Mar 2022 - 18:55

Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye Ev Fiyatına Hediye! Asgari Ücretliler Bastı İsyanı! “Yazık Günah” 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hadise, sosyal medyayı salladı! Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye ev fiyatına hediye aldığı gündeme bomba gibi giriş yapınca; asgari ücretliler ise bastı isyanı! Birçok kişi hediye edilenleri görünce “Yazık günah” yorumlarında bulundu. 3 milyon liralık tektaş yüzükten sonra ortalık sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…