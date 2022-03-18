Üç Kız Kardeş Dizisinin Finali İfşa Edildi! Türkan’la Somer’in Sonu… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Seyirciler Bu Kadarına Dayanamayabilir! Meğer…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Henüz sadece 4 bölüm yayınlanmasına rağmen seyircileri etkisi altına alan Üç Kız Kardeş dizisinin finali ise ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! Meğer dizinin sonunda Türkan ve Somer…