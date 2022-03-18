Üç Kız Kardeş Dizisinin Finali İfşa Edildi! Türkan’la Somer’in Sonu… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Seyirciler Bu Kadarına Dayanamayabilir! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisi hayranlarını mosmor etti. Finali ifşa edilirken; Türkan ve Somer’in sonu da ortaya çıktı! Gözyaşları şimdiden sel olup akarken seyirciler bu kadarına dayanamayacaklarını dile getirdiler. Sosyal medyayı sallayan bu durumsa Üç Kız Kardeş dizisini izleyicisini hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Henüz sadece 4 bölüm yayınlanmasına rağmen seyircileri etkisi altına alan Üç Kız Kardeş dizisinin finali ise ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! Meğer dizinin sonunda Türkan ve Somer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.