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18 Mar 2022 - 20:08

“Şeyma Subaşı Beş Parasız Kaldı!” Meedo’dan Gelen Son Darbe Çığırından Çıkardı; Tası Tarağı Topladı! Artık Acun Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı iddialara göre beş parasız kaldı! Meedo’dan gelen son darbe her şeyi çığırından çıkardı! Tası tarağı toplayan Subaşı ise konuşulanlara göre annesinin evine döndü! Artık Acun Ilıcalı’nın bile yardım edemeyeceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…