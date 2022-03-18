- 18 Mar 2022 - 20:08 G: 18 Mar 2022 - 20:13

“Şeyma Subaşı Beş Parasız Kaldı!” Meedo’dan Gelen Son Darbe Çığırından Çıkardı; Tası Tarağı Topladı! Artık Acun Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı iddialara göre beş parasız kaldı! Meedo’dan gelen son darbe her şeyi çığırından çıkardı! Tası tarağı toplayan Subaşı ise konuşulanlara göre annesinin evine döndü! Artık Acun Ilıcalı’nın bile yardım edemeyeceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilerek takip edilen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra aşkı Mısırlı iş adamında aşkı bulmuştu. Geçtiğimiz yaz döneminde Şeyma Subaşı; bebek, evlenme teklifi, ayrılık ve yeniden barışma haberini sadece 20 gün içerisinde vermişti. Şimdi ise büyük skandal koptu! İşte Şeyma Subaşı cephesinden gelen skandal iddia!

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18 Mar 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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