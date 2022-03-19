ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 19 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yaşanan su kesintilerine karşı önlem almak için harekete geçmiş olan Ankaralılar, 19 Mart 2022 Cumartesi günü yaşadıkları bölgede herhangi bir kesinti olup olmayacağını bildirecek olan ASKİ’den haber bekliyor. Peki, ASKİ 19 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 19 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…