- 20 Mar 2022 - 20:58

Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 20 Mart 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta sonunda da elektrik kesintileri yaşamaya devam eden Ankaralılar, 20 Mart 2022 Pazar günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerine dair Başkent EDAŞ’tan bilgilendirme bekliyor. Peki, 20 Mart 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 20 Mart 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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20 Mar 2022 - 20:58 - Yaşam

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