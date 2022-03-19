Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 19 Mart 2022 Hava Durumu...  

Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Ankaralılar ise, hafta sonu planları öncesinde hava durumunu merak ediyor. Peki, Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara’da bugün ve yarınki hava durumu nasıl? Ankara’da bugün kar yağacak mı? İşte, Ankara 19 Mart 2022 Cumartesi hava durumu…

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