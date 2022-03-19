- 19 Mar 2022 - 21:41

Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 19 Mart 2022 Hava Durumu...  

Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. İşte hafta sonu Ankara'nın hava durumu ile ilgili detaylar ve 5 günlük tahmin...

Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Ankaralılar ise, hafta sonu planları öncesinde hava durumunu merak ediyor. Peki, Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara’da bugün ve yarınki hava durumu nasıl? Ankara’da bugün kar yağacak mı? İşte, Ankara 19 Mart 2022 Cumartesi hava durumu…

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19 Mar 2022 - 21:41 - Yaşam

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