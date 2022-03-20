- 20 Mar 2022 - 09:16

Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 20 Mart 2022 Pazar Hava Durumu...  

Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. İşte hafta sonu Ankara'nın hava durumu ile ilgili detaylar ve 5 günlük tahmin...

Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Ankaralılar ise, hafta sonu planları öncesinde hava durumunu merak ediyor. Peki, Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara’da bugün ve yarınki hava durumu nasıl? Ankara’da bugün kar yağacak mı? İşte, Ankara 20 Mart 2022 Pazar hava durumu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Mar 2022 - 09:16 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022! Ankara’da Yumurtalı Ramazan Pidesi Kaç Lira? mask
Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022! Ankara’da Yumurtalı Ramazan Pidesi Kaç Lira?
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Mart 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Mart 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Mart 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Mart 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Bugün Elektrik Kesintisi Var! 15 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara'da Bugün Elektrik Kesintisi Var! 15 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Su Kesintisi! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Su Kesintisi!
Ankara ELEKTİRİK Kesintisi Ne Kadar Sürecek? İşte Enerjisa Başkent Elektrik Kesintisi Sorgulama Arıza Telefon... mask
Ankara ELEKTİRİK Kesintisi Ne Kadar Sürecek? İşte Enerjisa Başkent Elektrik Kesintisi Sorgulama Arıza Telefon...
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu mask
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak?
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak? mask
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak?
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor? mask
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor?
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak mask
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Doğu Demirkol Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Amasyalı Sanıyordu, Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Doğu Demirkol’un Doğduğu Memleketi… mask
Doğu Demirkol Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Amasyalı Sanıyordu, Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Doğu Demirkol’un Doğduğu Memleketi…
Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti… mask
Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti…
Ramazan Pidesine Büyük Zam! Pide Bu Yıl Kaç Lira Olacak? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022… mask
Ramazan Pidesine Büyük Zam! Pide Bu Yıl Kaç Lira Olacak? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…
Herkese Mavi Boncuk Dağıtan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarı İçin Herkese Çok Sevgi Gösteren O Burçlar… mask
Herkese Mavi Boncuk Dağıtan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarı İçin Herkese Çok Sevgi Gösteren O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status