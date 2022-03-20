Ankara Hafta Sonu Soğuk, Hafta İçi Sıcak Olacak! Haber Meteorolojiden Geldi! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 20 Mart 2022 Pazar Hava Durumu...
Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. İşte hafta sonu Ankara'nın hava durumu ile ilgili detaylar ve 5 günlük tahmin...
Yurdun genelinde yeniden etkisini göstermeye başlamış olan soğuk hava, Ankara’yı da etkisi altına alıyor. Önümüzdeki günlerde daha soğuk havalar ile karşılaşacak olan Ankara’nın bu haftaki hava durumu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Ankaralılar ise, hafta sonu planları öncesinde hava durumunu merak ediyor. Peki, Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara’da bugün ve yarınki hava durumu nasıl? Ankara’da bugün kar yağacak mı? İşte, Ankara 20 Mart 2022 Pazar hava durumu…
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20 Mar 2022 - 09:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.