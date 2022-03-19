- 19 Mar 2022 - 11:39

Can Yaman Sevgilisi Francesca Chillemi Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Can Yaman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti

Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Öte yandan bu gelişmeler, Francesca Chillemi’nin kim olduğu merak ettirir hale geldi. İşte Francesca Chillemi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O iddiaların üzerine bir fotoğraf paylaşan Can Yaman, o fotoğrafın altına yazdığı not ile herkesi şoke etti. Öte yandan bu gelişmeler, Francesca Chillemi’nin kim olduğu merak ettirir hale geldi. Peki, Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi kaç yaşında? Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi kimdir, aslen nereli? Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:39 - Magazin

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