Can Yaman Sevgilisi Francesca Chillemi Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Can Yaman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Öte yandan bu gelişmeler, Francesca Chillemi’nin kim olduğu merak ettirir hale geldi. İşte Francesca Chillemi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz aylarda İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. O iddiaların üzerine bir fotoğraf paylaşan Can Yaman, o fotoğrafın altına yazdığı not ile herkesi şoke etti. Öte yandan bu gelişmeler, Francesca Chillemi’nin kim olduğu merak ettirir hale geldi. Peki, Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi kaç yaşında? Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi kimdir, aslen nereli? Can Yaman’ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 11:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.