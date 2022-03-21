- 21 Mar 2022 - 00:19

Survivor Mert Yarışmadan Elendi? Acun Ilıcalı Resti Çekti... Sabrı Bitti! “Senin Kız Arkadaşın…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın iddialara göre ipi kesildi ve kovuldu! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isim devreye girince ortalık karıştı. Mert Öcal’ın adada aşk yaşadığı Sude Burcu’yu bile olaya dahil eden Acun Ilıcalı’nın sağ kolu açtı ağzını yumdu gözünü! Peki, Mert Öcal yarışmadan kovuldu mu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etmişti. Mücadelenin kazananı ise Gönüllüler takımı olmuştu. Oyundan sonra yarışmacılar adalarına gönderilmişti. Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında ise skandal bir tartışma yaşanmıştı. Tam da bu yaşanan tartışma hakkında Murat Özarı öyle bir açıklama yaptı ki, yer gök inledi!

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER BELLİ OLDU?
Evrim

Atakan

Mert

Barış

Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Survivor All Star 2022 Yarışmasına 20 Mart 2022 Günü Elenen İsim MERT... MERT ....

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21 Mar 2022 - 00:19 Ankara- Yaşam

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