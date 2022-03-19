- 19 Mar 2022 - 23:07

Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve milyonlarca kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hastalığıyla sosyal medyayı salladı! Son bölümde büyük bir sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. Yaşadığı sakatlıkla birlikte diskalifiyenin kapıda olduğuna dair iddialar gelirken birçok kişi ise “Güle güle” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele veren Survivor yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı ise yaşadığı sakatlıkla öyle bir çakılma yaşadı ki, resmen beli kırılıyordu. Adeta canlı cenazeye dönen Nisa Bölükbaşı, hayranlarını hıçkırıklara boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 23:07 Ankara- Yaşam

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