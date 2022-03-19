Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve milyonlarca kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hastalığıyla sosyal medyayı salladı! Son bölümde büyük bir sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. Yaşadığı sakatlıkla birlikte diskalifiyenin kapıda olduğuna dair iddialar gelirken birçok kişi ise “Güle güle” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele veren Survivor yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı ise yaşadığı sakatlıkla öyle bir çakılma yaşadı ki, resmen beli kırılıyordu. Adeta canlı cenazeye dönen Nisa Bölükbaşı, hayranlarını hıçkırıklara boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.