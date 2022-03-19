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19 Mar 2022 - 23:07

Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve milyonlarca kişinin kalbinde şimdiden şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hastalığıyla sosyal medyayı salladı! Son bölümde büyük bir sakatlık yaşayan Nisa Bölükbaşı hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. Yaşadığı sakatlıkla birlikte diskalifiyenin kapıda olduğuna dair iddialar gelirken birçok kişi ise “Güle güle” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…