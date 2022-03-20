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20 Mar 2022 - 09:57

Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da her şey yerle bir oldu! Yürekleri yakan bir ayrılıkla gündeme gelen Yargı dizisindeki o isim kanlar içerisinde gören seyirciler artık hayata dönmesinin imkansız olduğuna dair yorumlarda bulundu! Gözyaşları sel olup akarken; sosyal medyada bu ayrılıkla sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…