Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da her şey yerle bir oldu! Yürekleri yakan bir ayrılıkla gündeme gelen Yargı dizisindeki o isim kanlar içerisinde gören seyirciler artık hayata dönmesinin imkansız olduğuna dair yorumlarda bulundu! Gözyaşları sel olup akarken; sosyal medyada bu ayrılıkla sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamlarını sallıyor. Her bir cinayetle ve Ceylin – Ilgaz uyumuyla heyecanı daha çok artıran Yargı dizisinde bir ayrılığın yaşanacağı daha görüldü. Cinayetlerle birlikte dizinin köklü isimleri ekranlara veda ederken gelen son bilgi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.