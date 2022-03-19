- 19 Mar 2022 - 11:06 G: 19 Mar 2022 - 11:22

Survivor Batuhan Hançeri Sırtından Yedi! Öyle Bir Darbe Aldı Ki, Milyonlar Kafayı Yedi! Herkes Yanında Sanıyordu Ama… “Yazıklar Olsun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, sert darbeyi resmen aldı. Hançeri sırtından yiyen Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise ikilinin arasındaki dostluğun sonsuza kadar bittiğini bir kez daha gösterdi. Herkes yanında sanıyordu ama öyle bir şey yaşandı ki, birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada yaşananlar ise seyircinin tansiyonunu artırmıştı.  Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında yaşanan kavgada gözler bir isme takıldı ve sosyal medya sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Mar 2022 - 11:06 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Yürekleri Kanatan Ayrılık! Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Yürekleri Kanatan Ayrılık! Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Cesede Döndü, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Cesede Döndü, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”
Hande Erçel ve Demet Özdemir’in Tahtı Sallanıyor! Erçel Bile 150 Bin Dolar Alacak; O İsim... Devrini Kapattı; Tacı Taktı! Dudak Uçukluyor… mask
Hande Erçel ve Demet Özdemir’in Tahtı Sallanıyor! Erçel Bile 150 Bin Dolar Alacak; O İsim... Devrini Kapattı; Tacı Taktı! Dudak Uçukluyor…
Survivor Mert Yarışmadan Kovuldu Mu? Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devreye Girdi! “Senin Kız Arkadaşın…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! mask
Survivor Mert Yarışmadan Kovuldu Mu? Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devreye Girdi! “Senin Kız Arkadaşın…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Can Yaman Yeni Sevgilisi Francesca Chillemi Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Can Yaman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti mask
Can Yaman Yeni Sevgilisi Francesca Chillemi Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Can Yaman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk” mask
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”
Survivor’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek! Acun Ilıcalı Bile O görüntüleri Bilmiyor... mask
Survivor’da Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Konseyde Büyük Kavga; Her Şey Bitecek! Acun Ilıcalı Bile O görüntüleri Bilmiyor...
Demet Evgar'ın Eşi Levent Babataş Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Demet Evgar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Demet Evgar'ın Eşi Levent Babataş Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Demet Evgar İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın Cesur Pozları Olay Oldu! Dizide Başka, Sosyal Medyada Başka… ''Sen Neymişsin Asya!'' mask
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın Cesur Pozları Olay Oldu! Dizide Başka, Sosyal Medyada Başka… ''Sen Neymişsin Asya!''
Ünlü Fenomen Karda Üstsüz Cesur Poz Verdi! Bakanlar Şaşkın… ''Bakarken Üşüdüm'' mask
Ünlü Fenomen Karda Üstsüz Cesur Poz Verdi! Bakanlar Şaşkın… ''Bakarken Üşüdüm''
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status