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19 Mar 2022 - 11:06

Survivor Batuhan Hançeri Sırtından Yedi! Öyle Bir Darbe Aldı Ki, Milyonlar Kafayı Yedi! Herkes Yanında Sanıyordu Ama… “Yazıklar Olsun”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, sert darbeyi resmen aldı. Hançeri sırtından yiyen Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise ikilinin arasındaki dostluğun sonsuza kadar bittiğini bir kez daha gösterdi. Herkes yanında sanıyordu ama öyle bir şey yaşandı ki, birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…