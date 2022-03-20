- 20 Mar 2022 - 23:28

Survivor Batuhan Herkese Resti Çekti! Dayanacak Gücü Kalmadı... Herkesten Darbe Aldı! Milyonlar Kafayı Yedi! Herkes Yanında Sanıyordu Ama…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, sert darbeyi resmen aldı. Hançeri sırtından yiyen Batuhan Karacakaya, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlar ise ikilinin arasındaki dostluğun sonsuza kadar bittiğini bir kez daha gösterdi. Herkes yanında sanıyordu ama öyle bir şey yaşandı ki, birçok kişi “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmada yaşananlar ise seyircinin tansiyonunu artırmıştı.  Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında yaşanan kavgada gözler bir isme takıldı ve sosyal medya sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Mar 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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