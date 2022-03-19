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19 Mar 2022 - 11:29

Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Haykırarak Gözyaşlarına Boğulacak; Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, diziden resmen ayrılıyor! Mesut’un biricik aşkı olan Selin’in vedasıyla birlikte ise Mesut’un haykırarak ağlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Cansız bedeni skandal bir şekilde bulunan Selin, Arka Sokaklar izleyicisini derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…