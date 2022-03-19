- 19 Mar 2022 - 11:29 G: 19 Mar 2022 - 11:47

Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Haykırarak Gözyaşlarına Boğulacak; Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, diziden resmen ayrılıyor! Mesut’un biricik aşkı olan Selin’in vedasıyla birlikte ise Mesut’un haykırarak ağlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Cansız bedeni skandal bir şekilde bulunan Selin, Arka Sokaklar izleyicisini derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise tansiyon yine yüksek seviyeye çıkmıştı. Oya Akar’ın hayat verdiği Selin karakterinin sonu görülünce seyirciler büyük bir şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:29 Ankara- Yaşam

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