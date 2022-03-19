Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Haykırarak Gözyaşlarına Boğulacak; Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Selin karakterine hayat veren Oya Akar, diziden resmen ayrılıyor! Mesut’un biricik aşkı olan Selin’in vedasıyla birlikte ise Mesut’un haykırarak ağlayacağı gündeme bomba gibi düştü. Cansız bedeni skandal bir şekilde bulunan Selin, Arka Sokaklar izleyicisini derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise tansiyon yine yüksek seviyeye çıkmıştı. Oya Akar’ın hayat verdiği Selin karakterinin sonu görülünce seyirciler büyük bir şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.