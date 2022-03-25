Kuruluş Osman Dizisinde Osman Bey Ölüyor Mu? Sırtından Aldığı Ok Hayatına Mal Oldu! Haini Buldu Ama Sonu Felaket Oldu! Her Şey Netleşti…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’da her şey yerle bir olmaya başladı! Osman Bey’in hayatı ellerinden kayıp giderken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. İçlerindeki haini bulmaya çalışan Osman Bey’in sonu felaket olurken; her şey net bir şekilde ortaya çıktı. Akılları başlardan alan son bölümden sonra yayınlanan fragman tansiyonların yükselmesine neden oldu. Peki, Osman Bey ölecek mi?
Başrollünde Burak Özçivit’in bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını ise Destan ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli dizilerde görev almış olan Mehmet Bozdağ üstleniyor. Çarşamba akşamlarının yıldızı olan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 86. Bölümü ise büyük bir beğeni topladı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer alarak dizi senaryosunu güçlendirdiği Kuruluş Osman dizisinin yen bölüm fragmanı ise her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.