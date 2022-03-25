Kuruluş Osman Dizisinde Osman Bey Ölüyor Mu? Sırtından Aldığı Ok Hayatına Mal Oldu! Haini Buldu Ama Sonu Felaket Oldu! Her Şey Netleşti…

Başrollünde Burak Özçivit’in bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını ise Destan ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli dizilerde görev almış olan Mehmet Bozdağ üstleniyor. Çarşamba akşamlarının yıldızı olan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 86. Bölümü ise büyük bir beğeni topladı. Birbirinden başarılı oyuncuların yer alarak dizi senaryosunu güçlendirdiği Kuruluş Osman dizisinin yen bölüm fragmanı ise her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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