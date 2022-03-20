Sadakatsiz Dizisi An İtibarıyla Resmen "Bitti" Milyonlar Ağzı Açık Bakakaldı! Kaos Üstüne Kaos, Yas Üstüne Yas! Ne Yapıyorsun Derin?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’deki tüm oyuncular hayranlarının gözbebeklerini büyütüyor. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise Derin hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, birçok kişi “kıyameti kopardı” yorumunda bulundu. Kötü bir karakter olarak akıllarda kalan Derin karakteri için Melis Sezen açtı ağzını yumdu gözümü! Sosyal medyanın konuştuğu Melis Sezen şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’la paylaşan güzel oyuncu, her sözüyle olay oluyor. Çok genç olmasına rağmen kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanana Melis Sezen, adını Sadakatsiz dizisiyle resmen duyurdu. Güzel oyuncu katılmış olduğu bir programda Derin hakkında öyle açıklamalar yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.