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20 Mar 2022 - 14:33

Sadakatsiz Dizisi An İtibarıyla Resmen "Bitti" Milyonlar Ağzı Açık Bakakaldı! Kaos Üstüne Kaos, Yas Üstüne Yas! Ne Yapıyorsun Derin?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’deki tüm oyuncular hayranlarının gözbebeklerini büyütüyor. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise Derin hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, birçok kişi “kıyameti kopardı” yorumunda bulundu. Kötü bir karakter olarak akıllarda kalan Derin karakteri için Melis Sezen açtı ağzını yumdu gözümü! Sosyal medyanın konuştuğu Melis Sezen şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…