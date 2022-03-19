Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet….

Nalan’ın hayatının giderek daha da dram dolu hale geldiği Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen 35. bölümü seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. O sürpriz sonrası Nalan’ın hayatı daha da zorlaşırken; Camdaki Kız dizisinin seyircisi de karşılaştığı sahne karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde yaşananlar, o ismin diziye veda edeceğini de akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi son bölümde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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