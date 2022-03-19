Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet….
Nalan’ın hayatının giderek daha da dram dolu hale geldiği Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen 35. bölümü seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. O sürpriz sonrası Nalan’ın hayatı daha da zorlaşırken; Camdaki Kız dizisinin seyircisi de karşılaştığı sahne karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar...
Nalan’ın hayatının giderek daha da dram dolu hale geldiği Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen 35. bölümü seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. O sürpriz sonrası Nalan’ın hayatı daha da zorlaşırken; Camdaki Kız dizisinin seyircisi de karşılaştığı sahne karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde yaşananlar, o ismin diziye veda edeceğini de akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi son bölümde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 21:46 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.