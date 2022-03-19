Kuruluş Osman Dizisinde Final Yaptıracak Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!

İddialı çıkışını üç sezondur sürdürmeye devam eden Kuruluş Osman dizisinin ekranlara gelen son bölümünde seyircinin yüreğini parçalayan o olay sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Bir isim ile daha yollarını ayıran Kuruluş Osman dizisi, hikayesine yeni isimler eklerken; hikayeden ayrılan o ismin neden ayrıldığı da ortaya çıktı! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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