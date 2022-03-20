- 20 Mar 2022 - 09:26

Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!

İddialı çıkışını üç sezondur sürdürmeye devam eden Kuruluş Osman dizisinin ekranlara gelen son bölümünde seyircinin yüreğini parçalayan o olay sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Bir isim ile daha yollarını ayıran Kuruluş Osman dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

İddialı çıkışını üç sezondur sürdürmeye devam eden Kuruluş Osman dizisinin ekranlara gelen son bölümünde seyircinin yüreğini parçalayan o olay sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Bir isim ile daha yollarını ayıran Kuruluş Osman dizisi, hikayesine yeni isimler eklerken; hikayeden ayrılan o ismin neden ayrıldığı da ortaya çıktı! Peki, Kuruluş Osman dizisinde neler oluyor? Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde ne oldu? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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20 Mar 2022 - 09:26 - Dizi Fragmanları

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