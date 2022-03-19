- 19 Mar 2022 - 21:50

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Herkese Resti Çekti! Artık Demir Yaman Gelse Bile İşleri Düzeltemez... Dizi Arap Saçına Döndü!

Ele aldığı dönem hikayesiyle dört sezondur ATV ekranlarına tutunmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, heyecanlı sahnelerinin yer aldığı son bölümü ile izleyicisinin gündemine bomba gibi düştü. Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ele aldığı dönem hikayesiyle dört sezondur ATV ekranlarına tutunmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, heyecanlı sahnelerinin yer aldığı son bölümü ile izleyicisinin gündemine bomba gibi düştü. Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son bölümünde, Züleyha’nın Hakan hakkında aldığı karar ise, dizinin seyircisinin ağzını adeta açık bıraktı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 21:50 - Dizi Fragmanları

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