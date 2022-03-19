- 19 Mar 2022 - 21:52

Esra Dermancıoğlu’nun Üstsüz Yatak Pozu Şok Etti! Sevenleri Şaşkın... “Yaşına Bak!” Yorumlar Gırla Geldi! Üzerine Hiçbir Şey Giymedi…

Usta oyunculuk performansı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile de adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz gün o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçmişte çektiği komik sosyal medya videoları ile anılan Esra Dermancıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Usta oyunculuk performansı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile de adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz gün o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçmişte çektiği komik sosyal medya videoları ile anılan Esra Dermancıoğlu, bu kez tarzını değiştirdi ve oldukça cüretkar davrandı. Esra Dermancıoğlu’nun cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavururken; ünlü oyuncunun fotoğrafının altına yazdığı yorum, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Esra Dermancıoğlu ne paylaştı? Esra Dermancıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 21:52 - Magazin

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