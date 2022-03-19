Aslı Enver’in Aşk Büyüsü Bozuldu! Murat Boz Göbek Atacak; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… Resmen Ambargo Konuldu!
Bir süredir aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Aslı Enver’in verdiği cevap ilişkiyi onaylar nitelikteyken; Önder Öztarhan’ın verdiği yanıt ise, herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Bir süredir aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Aslı Enver’in verdiği cevap ilişkiyi onaylar nitelikteyken; Önder Öztarhan’ın verdiği yanıt ise, herkesi şaşırttı. İş insanı Önder Öztarhan’ın bu tepkisini Aslı Enver’in nasıl değerlendireceği ise, ikilinin takipçileri tarafından büyük bir merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Aslı Enver ile Önder Öztarhan arasında neler oluyor? Aslı Enver ile Önder Öztarhan sevgili mi? Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.