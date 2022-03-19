Aslı Enver’in Aşk Büyüsü Bozuldu! Murat Boz Göbek Atacak; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… Resmen Ambargo Konuldu!

Bir süredir aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Aslı Enver’in verdiği cevap ilişkiyi onaylar nitelikteyken; Önder Öztarhan’ın verdiği yanıt ise, herkesi şaşırttı. İş insanı Önder Öztarhan’ın bu tepkisini Aslı Enver’in nasıl değerlendireceği ise, ikilinin takipçileri tarafından büyük bir merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Aslı Enver ile Önder Öztarhan arasında neler oluyor? Aslı Enver ile Önder Öztarhan sevgili mi? Aslı Enver ile Önder Öztarhan ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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