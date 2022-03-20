Yargı Dizisinin Ceylin’in Son Pozlarında Alevler Çıktı! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Saniyede Beğeni Butonu Resmen Çöktü! “Bu Kadar Güzel Olunmaz”

Yargı dizisinin başrollerini Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’yla paylaşan Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle kariyer basamaklarını tırmanıyor. Cinayetlerin ve kaosun hakim olduğu dizide çiçek gibi açan Pınar Deniz, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor. Samimi ve sempatik tavırlarıyla hayran kitlesini daha da çoğaltan Pınar Deniz, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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