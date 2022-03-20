- 20 Mar 2022 - 09:57 G: 20 Mar 2022 - 09:58

Yargı Dizisinin Ceylin’in Son Pozlarında Alevler Çıktı! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Saniyede Beğeni Butonu Resmen Çöktü! “Bu Kadar Güzel Olunmaz”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti. Güzelliğiyle akılları başlardan alan Pınar Deniz, alev alev yakıcı pozuyla fizik şov yaptı. İçleri eriten güzel oyuncu resmen beğeni butonunu çökertti. Güzelliği ve fiziği karşısında isyanda bulunan hayranlarıysa “Bu kadar güzel olunmaz” yorumlarında bulundu! İşte Pınar Deniz’den gelen fizik şov pozları…

Yargı dizisinin başrollerini Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’yla paylaşan Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle kariyer basamaklarını tırmanıyor. Cinayetlerin ve kaosun hakim olduğu dizide çiçek gibi açan Pınar Deniz, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor. Samimi ve sempatik tavırlarıyla hayran kitlesini daha da çoğaltan Pınar Deniz, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Mar 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Bircan Bali Canlı Yayında En Cesur Sorusunu Sordu! Eski Eşine Beni Aldattın Mı Diye Sordu… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor? mask
Bircan Bali Canlı Yayında En Cesur Sorusunu Sordu! Eski Eşine Beni Aldattın Mı Diye Sordu… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor?
Survivor'da Büy6ük Olay! Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Katılıyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak” mask
Survivor'da Büy6ük Olay! Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Katılıyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak”
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”
Acun Medya’nın Survivor İFŞALAR! Canını Sıkıyor İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir! mask
Acun Medya’nın Survivor İFŞALAR! Canını Sıkıyor İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!
Alişan’ın Kardeş Acısı Sosyal Medyayı Salladı! Sözleri Yürekler Sızlattı... Gözyaşları Sel Olup Aktı! Son Paylaşımı Olay Oldu… mask
Alişan’ın Kardeş Acısı Sosyal Medyayı Salladı! Sözleri Yürekler Sızlattı... Gözyaşları Sel Olup Aktı! Son Paylaşımı Olay Oldu…
Aslı Enver’in Aşk Büyüsü Bozuldu! Murat Boz Göbek Atacak; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… Resmen Ambargo Konuldu! mask
Aslı Enver’in Aşk Büyüsü Bozuldu! Murat Boz Göbek Atacak; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… Resmen Ambargo Konuldu!
Esra Dermancıoğlu’nun Üstsüz Yatak Pozu Şok Etti! Sevenleri Şaşkın... “Yaşına Bak!” Yorumlar Gırla Geldi! Üzerine Hiçbir Şey Giymedi… mask
Esra Dermancıoğlu’nun Üstsüz Yatak Pozu Şok Etti! Sevenleri Şaşkın... “Yaşına Bak!” Yorumlar Gırla Geldi! Üzerine Hiçbir Şey Giymedi…
Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala Bambaşka Birisi Oldu! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Alev Alev” mask
Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala Bambaşka Birisi Oldu! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Alev Alev”
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Yargı Dizisinde Acı Veren Ayrılık! Komiser Eren Diziye Veda Ediyor! Son Bölümde Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Bircan Bali Canlı Yayında En Cesur Sorusunu Sordu! Eski Eşine Beni Aldattın Mı Diye Sordu… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor? mask
Bircan Bali Canlı Yayında En Cesur Sorusunu Sordu! Eski Eşine Beni Aldattın Mı Diye Sordu… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor?
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok! mask
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!
Survivor'da Büy6ük Olay! Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Katılıyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak” mask
Survivor'da Büy6ük Olay! Mert Öcal’ın Eski Sevgilisi Yarışmaya Katılıyor! Nisa Bölükbaşı’yla Bir Olup… Sude Mosmor Olacak! “Kaybettiğine Dön Bak”
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Sakatlığı Büyük, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Olay Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”
En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar… mask
En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status