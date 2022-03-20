Yargı Dizisinin Ceylin’in Son Pozlarında Alevler Çıktı! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Saniyede Beğeni Butonu Resmen Çöktü! “Bu Kadar Güzel Olunmaz”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti. Güzelliğiyle akılları başlardan alan Pınar Deniz, alev alev yakıcı pozuyla fizik şov yaptı. İçleri eriten güzel oyuncu resmen beğeni butonunu çökertti. Güzelliği ve fiziği karşısında isyanda bulunan hayranlarıysa “Bu kadar güzel olunmaz” yorumlarında bulundu! İşte Pınar Deniz’den gelen fizik şov pozları…
Yargı dizisinin başrollerini Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu’yla paylaşan Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle kariyer basamaklarını tırmanıyor. Cinayetlerin ve kaosun hakim olduğu dizide çiçek gibi açan Pınar Deniz, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor. Samimi ve sempatik tavırlarıyla hayran kitlesini daha da çoğaltan Pınar Deniz, nefesleri kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.