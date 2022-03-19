Alişan’ın Kardeş Acısı Sosyal Medyayı Salladı! Sözleri Yürekler Sızlattı... Gözyaşları Sel Olup Aktı! Son Paylaşımı Olay Oldu…

Buse Varol ile olan evliliğinde yaşadığı sorunları geçtiğimiz günlerde ardında bırakan Alişan’dan yürekleri dağlayacak bir paylaşım geldi. Verdiği bir röportajda kardeşi ile ilgili konuşan Alişan, o röportajın yayınlanmasının ardından vefat eden kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ı bir kez daha andı. Yaptığı paylaşımı ile hayranlarını adeta yasa boğan Alişan, o paylaşımın alına düştüğü not ile de herkesi etkiledi. Peki, Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne dedi? Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…