Alişan’ın Kardeş Acısı Sosyal Medyayı Salladı! Sözleri Yürekler Sızlattı... Gözyaşları Sel Olup Aktı! Son Paylaşımı Olay Oldu…
Buse Varol ile olan evliliğinde yaşadığı sorunları geçtiğimiz günlerde ardında bırakan Alişan’dan yürekleri dağlayacak bir paylaşım geldi. Verdiği bir röportajda kardeşi ile ilgili konuşan Alişan, o röportajın yayınlanmasının ardından vefat eden kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ı bir kez daha andı. İşte o paylaşım ve daha fazlası...
Buse Varol ile olan evliliğinde yaşadığı sorunları geçtiğimiz günlerde ardında bırakan Alişan’dan yürekleri dağlayacak bir paylaşım geldi. Verdiği bir röportajda kardeşi ile ilgili konuşan Alişan, o röportajın yayınlanmasının ardından vefat eden kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ı bir kez daha andı. Yaptığı paylaşımı ile hayranlarını adeta yasa boğan Alişan, o paylaşımın alına düştüğü not ile de herkesi etkiledi. Peki, Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne dedi? Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
19 Mar 2022 - 21:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.