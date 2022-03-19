- 19 Mar 2022 - 21:36

Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetiksiz Haliyle Şok Etmişti, Son Hali… Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Sadece Birkaç Haftada…

Bir süredir eşi Alişan ile yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen Buse Varol, zor günleri atlatmış ve evlilik yüzüğünü yeniden parmağına takmıştı. Evliliğindeki kriz anlarında başladığı imaj değişikliğine hala hız kesmeden devam eden Buse Varol, herkesi şok edecek bir işlem geçirdi. İşte Buse Varol'un herkesi şaşırtan görüntüsü...

Bir süredir eşi Alişan ile yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen Buse Varol, zor günleri atlatmış ve evlilik yüzüğünü yeniden parmağına takmıştı. Evliliğindeki kriz anlarında başladığı imaj değişikliğine hala hız kesmeden devam eden Buse Varol, herkesi şok edecek bir işlem geçirdi. Bu işlemin ardınsa magazin takipçileri, Buse Varol’un estetik yaptırıp, yaptırmadığı sorusu gündemlerden düşmez oldu! Peki, Buse Varol nasıl bir değişim geçirdi? Buse Varol neden imaj değişikliğine gitti? Buse Varol’da estetik var mı? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 21:36 - Magazin

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