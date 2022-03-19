Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala Bambaşka Birisi Oldu! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Alev Alev”
Yayınlandığı dönemde Show TV izleyicisini adeta tesiri altına almış olan Pis Yedili isimli gençlik dizisinde Karabiber isimli karaktere hayat veren Bükre Atala, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile iletişim halinde olmaya devam eden Bükre Atala, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. İşte Bükre Atala ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yayınlandığı dönemde Show TV izleyicisini adeta tesiri altına almış olan Pis Yedili isimli gençlik dizisinde Karabiber isimli karaktere hayat veren Bükre Atala, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile iletişim halinde olmaya devam eden Bükre Atala, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. Bükre Atala’yı Pis Yedili dizisinden hatırlayanlar ise, ünlü ismin geçirdiği değişime adeta inanamadı! Peki, Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala nasıl bir değişim geçirdi? Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 21:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.