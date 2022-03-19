Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala Bambaşka Birisi Oldu! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Alev Alev”

Yayınlandığı dönemde Show TV izleyicisini adeta tesiri altına almış olan Pis Yedili isimli gençlik dizisinde Karabiber isimli karaktere hayat veren Bükre Atala, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile iletişim halinde olmaya devam eden Bükre Atala, geçtiğimiz gün son halini paylaştı. Bükre Atala’yı Pis Yedili dizisinden hatırlayanlar ise, ünlü ismin geçirdiği değişime adeta inanamadı! Peki, Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala nasıl bir değişim geçirdi? Pis Yedili’nin Karabiber’i Bükre Atala şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...