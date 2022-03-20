Bircan Bali Canlı Yayında En Cesur Sorusunu Sordu! Eski Eşine Beni Aldattın Mı Diye Sordu… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor?
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yaptığı yorumlar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bircan Bali, bu kez herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Kendi programına eski eşi Ömer Gezen’i konuk eden Bircan Bali, ona kendisini aldatıp, aldatmadığını sordu. İşte Bircan Bali ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yaptığı yorumlar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bircan Bali, bu kez herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Kendi programına eski eşi Ömer Gezen’i konuk eden Bircan Bali, ona kendisini aldatıp, aldatmadığını sordu. Bu soruya yanıt vermeyi ihmal etmeyen Ömer Gezen, Bircan Bali ile ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu! Peki, Ömer Gezen Bircan Bali’yi aldattı mı? Ömer Gezen, Bircan Bali ile ilgili ne dedi? Ömer Gezen, Bircan Bali ile olan evliliği hakkında ne söyledi? İşte, detaylar…
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20 Mar 2022 - 09:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.