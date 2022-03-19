Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Fenerbahçe’nin yeni transfer ettiği genç yeteneklerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz gün imzayı attı. İmza töreni boyunca Ferdi Kadıoğlu’nun yanından ayrılmayan genç ve güzel kadının kim olduğuysa imza töreni boyunca en çok merak edilen konulardan biri oldu. Sizde Sera Vrij ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Fenerbahçe’nin yeni transfer ettiği genç yeteneklerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz gün imzayı attı. İmza töreni boyunca Ferdi Kadıoğlu’nun yanından ayrılmayan genç ve güzel kadının kim olduğuysa imza töreni boyunca en çok merak edilen konulardan biri oldu! Peki, Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera kaç yaşında? Sera Vrij kimdir, aslen nerelidir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreninde imza atan isimle arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu’na imza töreni boyunca kıvırcık saçlı ve sempatik olan genç bir kadın eşlik etti. İmza törenini izleyenlerinin oldukça ilgisini çeken genç kadın, aynı zamanda Ali Koç’un da ilgisini çekti. Önünden geçen genç kadına “Sen kimsin?” diye soran Ali Koç’un aldığı “Girlfriend” yanıtı üzerine Sera isimli genç kadının Ferdi Kadıoğlu’nun kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Aldığı cevap üzerineyse Ferdi Kadıoğlu’na dönen Ali Koç; “Aferin Ferdi!” diyerek, yeni transferini destekledi. Öte yandan imza töreninde yaşanan tüm bu gelişmeler Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera’nın kim olduğu sorusunu akıllara getirdi!
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Mar 2022 - 14:59 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.