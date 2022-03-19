Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?

Fenerbahçe’nin yeni transfer ettiği genç yeteneklerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz gün imzayı attı. İmza töreni boyunca Ferdi Kadıoğlu’nun yanından ayrılmayan genç ve güzel kadının kim olduğuysa imza töreni boyunca en çok merak edilen konulardan biri oldu! Peki, Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera kaç yaşında? Sera Vrij kimdir, aslen nerelidir, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreninde imza atan isimle arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu’na imza töreni boyunca kıvırcık saçlı ve sempatik olan genç bir kadın eşlik etti. İmza törenini izleyenlerinin oldukça ilgisini çeken genç kadın, aynı zamanda Ali Koç’un da ilgisini çekti. Önünden geçen genç kadına “Sen kimsin?” diye soran Ali Koç’un aldığı “Girlfriend” yanıtı üzerine Sera isimli genç kadının Ferdi Kadıoğlu’nun kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Aldığı cevap üzerineyse Ferdi Kadıoğlu’na dönen Ali Koç; “Aferin Ferdi!” diyerek, yeni transferini destekledi. Öte yandan imza töreninde yaşanan tüm bu gelişmeler Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisi Sera’nın kim olduğu sorusunu akıllara getirdi!

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