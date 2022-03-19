Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Annesini Görenlerin Nevri Döndü! Havuz Başı Pozlarıyla Kızını Solladı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, annesiyle gündeme bomba gibi düştü. Annesini görenlerin nevri adeta döndü; gördükleri karşısına ne diyeceğini bilemez hale geldi. Havuz başı pozlarıyla kızını sollayıp geçen Buse Varol’un annesine bir bakan bir daha baktı! İşte Buse Varol’dan gelen çok konuşulacak pozlar…
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve eşi Buse Varol, boşanma iddialarıyla anılmaya başlanmıştı. Buse Varol’un ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlayan ikili dengeleri değiştirmişti. Buse Varol’un bu görüntüler üzerine birde alyansını çıkarması akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, çift en sonunda el ele görüntülendi ve hayranlarına derin bir nefes aldırmıştı. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi ve Buse Varol’un annesini görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.