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19 Mar 2022 - 15:07

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Annesini Görenlerin Nevri Döndü! Havuz Başı Pozlarıyla Kızını Solladı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, annesiyle gündeme bomba gibi düştü. Annesini görenlerin nevri adeta döndü; gördükleri karşısına ne diyeceğini bilemez hale geldi. Havuz başı pozlarıyla kızını sollayıp geçen Buse Varol’un annesine bir bakan bir daha baktı! İşte Buse Varol’dan gelen çok konuşulacak pozlar…