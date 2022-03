Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ifşalar skandal bir şekilde gündeme geliyordu. Ekranlara gelecek olan bölümün kazananın her seferinde doğru bilinmesi ise seyircinin seyir keyfini öldürüyordu. Bunun önüne geçmek için Acun Ilıcalı’nın birçok yola başvurduğu biliniyordu ama son olay her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!