- 19 Mar 2022 - 15:25 G: 19 Mar 2022 - 15:32

Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için Acun Medya’dan karar geldi! Acun Ilıcalı, ifşaların önüne geçmek için öyle bir karar verdi ki, ağızlar açık kaldı. İfşaların önüne geçmek için Acun Medya çalışanlarının maaşından kesildiği, işten çıkarıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü ama Acun Ilıcalı son çareyi öyle bir şeyde buldu ki, ağızlar açık kaldı! İşte tüm ekibe istifayı bastıracağı düşünülen o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ifşalar skandal bir şekilde gündeme geliyordu. Ekranlara gelecek olan bölümün kazananın her seferinde doğru bilinmesi ise seyircinin seyir keyfini öldürüyordu. Bunun önüne geçmek için Acun Ilıcalı’nın birçok yola başvurduğu biliniyordu ama son olay her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

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