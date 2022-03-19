Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Mar 2022 - 23:06

Acun Medya’nın Survivor İFŞALAR! Canını Sıkıyor İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için Acun Medya’dan karar geldi! Acun Ilıcalı, ifşaların önüne geçmek için öyle bir karar verdi ki, ağızlar açık kaldı. İfşaların önüne geçmek için Acun Medya çalışanlarının maaşından kesildiği, işten çıkarıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü ama Acun Ilıcalı son çareyi öyle bir şeyde buldu ki, ağızlar açık kaldı! İşte tüm ekibe istifayı bastıracağı düşünülen o olay!