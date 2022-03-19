- 19 Mar 2022 - 15:49 G: 19 Mar 2022 - 15:54

Hande Erçel Kerem Bürsin’den Sonra Açıldı Saçıldı! Deri Pantolonu Çekti; Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Ağla Kerem”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce ayrılan Hande Erçel’in paylaşımını görenler ise “Açıldı saçıldı” yorumlarında bulundu. Deri pantolonu ve göğüs dekolteli kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, nefesleri kesti. Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in bu pozlarına hayranları ise “Ağla Kerem” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan Hande Erçel, sosyal medyada ise kitlesini giderek artırmıştı. Akılları başlardan alan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le bir aşk yaşamaya başlamıştı ama ikili kısa bir süre önce ayrıldıklarını resmen göstermişti. Kerem Bürsin’den sonra bambaşka birisi olan Hande Erçel’in paylaşımları ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 15:49 Ankara- Yaşam

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