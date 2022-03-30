Hande Erçel Nefesleri Deri Pantolonuyla Kesti! Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle… Tüm Eski Sevgilileri Ağlayacak! “Bu Kadarı da Pes”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce ayrılan Hande Erçel’in paylaşımını görenler ise “Açıldı saçıldı” yorumlarında bulundu. Deri pantolonu ve göğüs dekolteli kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, nefesleri kesti. Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in bu pozlarına hayranları ise “Ağla Kerem” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan Hande Erçel, sosyal medyada ise kitlesini giderek artırmıştı. Akılları başlardan alan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le bir aşk yaşamaya başlamıştı ama ikili kısa bir süre önce ayrıldıklarını resmen göstermişti. Kerem Bürsin’den sonra bambaşka birisi olan Hande Erçel’in paylaşımları ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.