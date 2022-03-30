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30 Mar 2022 - 16:18

Hande Erçel Nefesleri Deri Pantolonuyla Kesti! Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle… Tüm Eski Sevgilileri Ağlayacak! “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce ayrılan Hande Erçel’in paylaşımını görenler ise “Açıldı saçıldı” yorumlarında bulundu. Deri pantolonu ve göğüs dekolteli kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, nefesleri kesti. Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in bu pozlarına hayranları ise “Ağla Kerem” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…