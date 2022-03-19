Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya Mosmor Olacak; Ne Yaptıysa Olmuyor! Kıyamet Kopacak…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık yarışmasını kazanan yine ifşa edildi! Acun Medya ne yaptıysa önüne geçemedi; bunun üzerine birçok kişi “Acun Medya mosmor olacak” yorumunda bulundu! Kıyametin kopacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; yaşananlarda şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık yarışını kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımından ilk potaya giden isimse Mert Öcal olmuştu. Batuhan Karacakaya’yla kavgaya karışan Mert Öcal birde potada olunca iyice gerilmiş ve takımına sert sözlerde bulunmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.