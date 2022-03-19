Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Mar 2022 - 16:12

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya Mosmor Olacak; Ne Yaptıysa Olmuyor! Kıyamet Kopacak…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık yarışmasını kazanan yine ifşa edildi! Acun Medya ne yaptıysa önüne geçemedi; bunun üzerine birçok kişi “Acun Medya mosmor olacak” yorumunda bulundu! Kıyametin kopacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; yaşananlarda şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…