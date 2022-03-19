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19 Mar 2022 - 16:38

Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, nefesleri kesti. Bornozlu bir paylaşım yapan güzel oyuncu; bornozunun omuzlarını düşürerek alev alev yaktı. İç çamaşırı giymediği düşünülen Serenay Sarıkaya’ya hayranları ise “Serenay sen bize ne yaptın” yorumlarında bulundular! İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o paylaşım…