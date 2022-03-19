Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, nefesleri kesti. Bornozlu bir paylaşım yapan güzel oyuncu; bornozunun omuzlarını düşürerek alev alev yaktı. İç çamaşırı giymediği düşünülen Serenay Sarıkaya’ya hayranları ise “Serenay sen bize ne yaptın” yorumlarında bulundular! İşte Serenay Sarıkaya’dan gelen o paylaşım…
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisiyle yeniden setlere çıkmıştı. Şahmeran çekimleri sırasında saldırıya uğrayan güzel isim Serenay Sarıkaya, hayranlarını derinden üzmüştü. Zor günleri geride bırakan ve saldırgandan şikayetçi olan Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti! Bornozunun omuzlarını düşüren güzel oyuncu tüm çekiciliğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.