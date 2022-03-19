- 19 Mar 2022 - 17:02 G: 19 Mar 2022 - 17:13

Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Bayram Günü İlan Edilecek; Halay İçin Sıraya Girilecek! “Güle Güle Hasibe!”

TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde seyircilere bayram ettirecek bir olay yaşandı. Hasibe karakterinin diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken bu iddia bile milyonların şimdiden halay çekmesine ve göbek atmasına neden oldu. Sosyal medyada bir çok kişiyse bu durumu “Güle güle Hasibe” yorumlarında bulunarak değerlendirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamlarını sallamaya devam ediyor. İlk sezonuyla fırtınalar estiren Masumlar Apartmanı dizisinde sona yavaş yavaş gelinirken; diziden bir ismin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu durumu “Bayram günüdür” diyerek ilan etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Mar 2022 - 17:02 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Artık Demir Yaman Gelse Bile Hiçbir Şey Değişmez… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Artık Demir Yaman Gelse Bile Hiçbir Şey Değişmez…
Kuruluş Osman Dizisinde Yıkan Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok! mask
Kuruluş Osman Dizisinde Yıkan Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet…. mask
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet….
Aziz Dizisi Final Mi Oluyor? Aziz’in Ölümü Sonun Başlangıcı Oldu! “Senarist Meseleyi Kökten Çözdü” Herkes Pılını Pırtını Toplayıp… mask
Aziz Dizisi Final Mi Oluyor? Aziz’in Ölümü Sonun Başlangıcı Oldu! “Senarist Meseleyi Kökten Çözdü” Herkes Pılını Pırtını Toplayıp…
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesini Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan… mask
Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesini Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ayrılık Savaşı Büyüyor! Züleyha Hakan’ı İstemiyor, Yaman'da Kararlı! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ayrılık Savaşı Büyüyor! Züleyha Hakan’ı İstemiyor, Yaman'da Kararlı! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak!
Yargı Dizisinde Yürekleri Kanatan Ayrılık! Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Yürekleri Kanatan Ayrılık! Kanlar İçerisinde Kaldı; Hayata Dönmesi İmkansız! Gözyaşları Sel Olup Akacak! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın” mask
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın”
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...Rüya Demirbulut boyu ve kilosu kaç, nerelidir? mask
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...Rüya Demirbulut boyu ve kilosu kaç, nerelidir?
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur! mask
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur!
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya Mosmor Olacak; Ne Yaptıysa Olmuyor! Kıyamet Kopacak… mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya Mosmor Olacak; Ne Yaptıysa Olmuyor! Kıyamet Kopacak…
Hande Erçel Kerem Bürsin’den Sonra Açıldı Saçıldı! Deri Pantolonu Çekti; Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Ağla Kerem” mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’den Sonra Açıldı Saçıldı! Deri Pantolonu Çekti; Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Ağla Kerem”
Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir! mask
Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Annesini Görenlerin Nevri Döndü! Havuz Başı Pozlarıyla Kızını Solladı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Annesini Görenlerin Nevri Döndü! Havuz Başı Pozlarıyla Kızını Solladı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Bircan Bali Canlı Yayında Büyük Şoku Yaşadı! Eski Eşine Öyle Bir Soru Sordu Ki… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor? mask
Bircan Bali Canlı Yayında Büyük Şoku Yaşadı! Eski Eşine Öyle Bir Soru Sordu Ki… Yüzü Mosmor Oldu, Elleri Titredi! Neler Oluyor?
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın” mask
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın”
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...Rüya Demirbulut boyu ve kilosu kaç, nerelidir? mask
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...Rüya Demirbulut boyu ve kilosu kaç, nerelidir?
Doğu Demirkol Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Doğu Demirkol Sevgilisi Kim? Doğu Demirkol Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Doğu Demirkol Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Doğu Demirkol Sevgilisi Kim? Doğu Demirkol Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Emekliler Bayramı Erken Kutlayacak Mı! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi... mask
Emekliler Bayramı Erken Kutlayacak Mı! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur! mask
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur!

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status