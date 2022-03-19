Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Mar 2022 - 17:02

Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Bayram Günü İlan Edilecek; Halay İçin Sıraya Girilecek! “Güle Güle Hasibe!”

TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde seyircilere bayram ettirecek bir olay yaşandı. Hasibe karakterinin diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken bu iddia bile milyonların şimdiden halay çekmesine ve göbek atmasına neden oldu. Sosyal medyada bir çok kişiyse bu durumu “Güle güle Hasibe” yorumlarında bulunarak değerlendirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…