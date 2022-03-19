Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Bayram Günü İlan Edilecek; Halay İçin Sıraya Girilecek! “Güle Güle Hasibe!”
TRT1 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde seyircilere bayram ettirecek bir olay yaşandı. Hasibe karakterinin diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken bu iddia bile milyonların şimdiden halay çekmesine ve göbek atmasına neden oldu. Sosyal medyada bir çok kişiyse bu durumu “Güle güle Hasibe” yorumlarında bulunarak değerlendirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamlarını sallamaya devam ediyor. İlk sezonuyla fırtınalar estiren Masumlar Apartmanı dizisinde sona yavaş yavaş gelinirken; diziden bir ismin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise bu durumu “Bayram günüdür” diyerek ilan etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.