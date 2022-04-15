- 15 Nis 2022 - 22:42

Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yok Der Ama Her Yerinden Fışkıran O Burçlar…

Bazı burçlar parasının olmasına rağmen belli etmemeleri özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu burçlar, köşede ne kadar parası olursa olsun kesinlikle belli etmezler. İşte o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…

Astrolojiyle ilgilenen kişiler burçların parayla ilişkisini de araştırıyor. Bazı burçlardaki insanlar cüzdanlarında ne kadar parası olursa olsun belli etmiyor. Atalarımızın da dediği gibi “İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz” İşte o burçlar ve merak edilen tüm ayrıntılar…

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15 Nis 2022 - 22:42 - Burç Haberleri

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