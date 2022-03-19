Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz hafta elenen Berna Keklikler tüm çekiciliğini kanıtladı. Bikinisiyle ateş eden güzel yarışmacı; adeta ateş etti. Fiziğini kanıtlayan Berna Keklikler’e hayranları ise ateş emojilerini göndererek ne kadar beğendiklerini gösterdiler. Yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyaya sallandı! İşte Survivor Berna’nın skandal değişimi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kaosun isimlerinden biri olan Berna Keklikler, dengeleri değiştirmişti. Evrim Keklik’le ettiği kavgalarla ağızları açık bırakan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından ise ateş eden paylaşımlarda bulunuyor. Sadece Survivor değil onun öncesinde de Göz6 gibi programlardan da tanınan Berna, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.