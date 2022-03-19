Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kaosun isimlerinden biri olan Berna Keklikler, dengeleri değiştirmişti. Evrim Keklik’le ettiği kavgalarla ağızları açık bırakan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından ise ateş eden paylaşımlarda bulunuyor. Sadece Survivor değil onun öncesinde de Göz6 gibi programlardan da tanınan Berna, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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