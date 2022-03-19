- 19 Mar 2022 - 17:53 G: 19 Mar 2022 - 18:01

Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz hafta elenen Berna Keklikler tüm çekiciliğini kanıtladı. Bikinisiyle ateş eden güzel yarışmacı; adeta ateş etti. Fiziğini kanıtlayan Berna Keklikler’e hayranları ise ateş emojilerini göndererek ne kadar beğendiklerini gösterdiler. Yorumlar arka arkaya gelirken; sosyal medyaya sallandı! İşte Survivor Berna’nın skandal değişimi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kaosun isimlerinden biri olan Berna Keklikler, dengeleri değiştirmişti. Evrim Keklik’le ettiği kavgalarla ağızları açık bırakan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından ise ateş eden paylaşımlarda bulunuyor. Sadece Survivor değil onun öncesinde de Göz6 gibi programlardan da tanınan Berna, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 17:53 Ankara- Yaşam

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