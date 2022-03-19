19 Mar 2022 - 17:55 Güncelleme: 19 Mar 2022 - 18:03
Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar…
Haksızlığa asla gelemeyen ve başkalarının davalarını daha çok sahiplenen bazı burçlar bulunmaktadır. Bu burçlar dava başkasının olsa bile yine de kendilerininki gibi sahiplenirler. İşte asla haksızlıklara gelemeyen o burçlar…
Haksızlığa asla gelemeyen ve başkalarının davalarını daha çok sahiplenen bazı burçlar bulunmaktadır. Bu burçlar dava başkasının olsa bile yine de kendilerininki gibi sahiplenirler. İşte asla haksızlıklara gelemeyen o burçlar…
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19 Mar 2022 - 17:55 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.