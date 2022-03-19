- 19 Mar 2022 - 17:55 G: 19 Mar 2022 - 18:03

Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar…

Haksızlığa asla gelemeyen ve başkalarının davalarını daha çok sahiplenen bazı burçlar bulunmaktadır. Bu burçlar dava başkasının olsa bile yine de kendilerininki gibi sahiplenirler. İşte asla haksızlıklara gelemeyen o burçlar…

Haksızlığa asla gelemeyen ve başkalarının davalarını daha çok sahiplenen bazı burçlar bulunmaktadır. Bu burçlar dava başkasının olsa bile yine de kendilerininki gibi sahiplenirler. İşte asla haksızlıklara gelemeyen o burçlar…

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19 Mar 2022 - 17:55 - Burç Haberleri

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