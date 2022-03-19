- 19 Mar 2022 - 23:10

En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar…

Belirli burçların bazı özellikleri pek çok kişi tarafından sevilmemektedir. Bu burçlarda yer alan kişilerin mayası bozuk olduğu düşünülmektedir. İşte kötü yaratılan burçlar ve merak edilen diğer detaylar…

Mayası bozuk dedikleri gibi karakter sevilmeyen bazı burçlar yer almaktadır. Aslında her burcun kendisine has belirli olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler farklı burçlarda yer alan insanlarda farklı etkiler meydana getirmektedir. Belirtilen nedenden dolayı da şu burç kötüdür ya da bu burcun mayası bozuktur şeklinde bir algı yapılması yanlıştır. Ancak her burcun, başka bir burç tarafından tahammül edilemeyen özellikleri bulunmaktadır. İşte o özellikler ve merak edilen diğer detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Mar 2022 - 23:10 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Doğu Demirkol Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Amasyalı Sanıyordu, Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Doğu Demirkol’un Doğduğu Memleketi… mask
Doğu Demirkol Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Amasyalı Sanıyordu, Ankara Gerçeğini Duyan İnanmadı! İşte Doğu Demirkol’un Doğduğu Memleketi…
Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti… mask
Simge Sağın Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Ersay Üner ile arasındaki gerçek dikkat çekti…
Ramazan Pidesine Büyük Zam! Pide Bu Yıl Kaç Lira Olacak? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022… mask
Ramazan Pidesine Büyük Zam! Pide Bu Yıl Kaç Lira Olacak? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…
Herkese Mavi Boncuk Dağıtan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarı İçin Herkese Çok Sevgi Gösteren O Burçlar… mask
Herkese Mavi Boncuk Dağıtan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarı İçin Herkese Çok Sevgi Gösteren O Burçlar…
En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar… mask
En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar…
Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar… mask
Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status