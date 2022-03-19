En Mayası Bozuk Burçlar Kimdir? İşte Kötü Yaratılmış O Burçlar…
Belirli burçların bazı özellikleri pek çok kişi tarafından sevilmemektedir. Bu burçlarda yer alan kişilerin mayası bozuk olduğu düşünülmektedir. İşte kötü yaratılan burçlar ve merak edilen diğer detaylar…
Mayası bozuk dedikleri gibi karakter sevilmeyen bazı burçlar yer almaktadır. Aslında her burcun kendisine has belirli olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler farklı burçlarda yer alan insanlarda farklı etkiler meydana getirmektedir. Belirtilen nedenden dolayı da şu burç kötüdür ya da bu burcun mayası bozuktur şeklinde bir algı yapılması yanlıştır. Ancak her burcun, başka bir burç tarafından tahammül edilemeyen özellikleri bulunmaktadır. İşte o özellikler ve merak edilen diğer detaylar…
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19 Mar 2022 - 23:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.